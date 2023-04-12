Многодетную псковичку будут судить за кражу у родного дяди

11:10, 12 апреля 2023, ПАИ

21-летняя жительница Пскова предстала перед Бежаницким районным судом за то, что похитила у своего дяди более 300 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что 25 января 2023 года подсудимая, находясь в гостях у своего родного дяди в деревне Кунавино Бежаницкого района, тайно похитила у спящего мужчины денежные средства в размере 335 000 рублей, с которыми с места преступления скрылась и впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая виновной себя в совершении кражи чужого имущества в крупном размере признала полностью.

При назначении наказания суд учёл такие смягчающие обстоятельства, как полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное частичное возвращение похищенных денег, принесение извинения потерпевшему, а также наличие на иждивении троих малолетних детей.

Суд признал девушку виновной и назначил наказание в виде года лишения свободы условно.