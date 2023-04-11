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Экономика

Сразу 17 сотрудников завода «Титан-Полимер» в Пскове за год продвинулись по карьерной лестнице

Сразу 17 сотрудников завода «Титан-Полимер» в Пскове за год продвинулись по карьерной лестнице. В числе этих сотрудников и инженерно-технические работники, и рабочий персонал. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

В числе получивших повышение – три работника предприятия, которые заняли должности начальника смены производства БОПЭТ-пленки.

«Все трое – это молодые ребята из нашего коллектива, изначально были приняты на работу в качестве аппаратчиков, – отметил начальник производства БОПЭТ-пленки Владимир Быков. – Мы смотрели, у кого лучше получается, кто старался и проявлял интерес к работе. Сейчас у них есть хорошая возможность проявить свои лучшие профессиональные и личные качества на новой должности».

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