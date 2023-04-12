«Ближе, чем кажется»: глава Пскова рассказал о связях города с космической отраслью

12:54, 12 апреля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале рассказал о связях города с космической отраслью.

В Пскове в этом году благодаря Фонду президентских грантов реализуется просветительский проект «Поехали!». Для любителей астрономии проходят полюбившиеся «посмотрелки», фестивали, конкурсы, лекции и демонстрации полнокупольных фильмов.

«В прошлом году к нам в гости приезжал космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков. Он провел множество встреч с псковичами и подарил флаг Пскова с уникальной печатью Международной космической станции, - напомнил Борис Елкин. - И наконец, уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд впервые в истории российской космонавтики побывала на МКС, где снялась в художественном фильме «Вызов». С Днем космонавтики, друзья!»