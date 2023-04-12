Национальную гарантийную систему обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Национальная гарантийная система в Псковской области: запросы и возможности» проходит в медиацентре ПАИ.
Участники встречи обсудят, какую поддержку получили псковские предприниматели в прошлом году от Региональной гарантийной организации, все ли запросы псковских предпринимателей покрывают фингарантии и какие лимиты финподдержки в 2023 году выделены региональным субъектам малого и среднего предпринимательства.
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10 апреля 2023
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