Национальную гарантийную систему обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

15:01, 12 апреля 2023, ПАИ

Круглый стол «Национальная гарантийная система в Псковской области: запросы и возможности» проходит в медиацентре ПАИ.

Участники встречи обсудят, какую поддержку получили псковские предприниматели в прошлом году от Региональной гарантийной организации, все ли запросы псковских предпринимателей покрывают фингарантии и какие лимиты финподдержки в 2023 году выделены региональным субъектам малого и среднего предпринимательства.