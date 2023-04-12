Псковская область представит свои лучшие бренды на всероссийском конкурсе

16:07, 12 апреля 2023, ПАИ

Псковская область присоединится к всероссийскому конкурсу лучших новых отечественных брендов. Мероприятие пройдет в июне в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством помощника президента РФ Максима Орешкина в режиме ВКС, на котором обсуждались детали проведения конкурса.

Участниками мероприятия могут стать предприниматели — представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в регионе, реализующие социально значимые проекты и демонстрирующие высокий уровень локализации производства.

Компании могут подать заявку на участие в одной из пяти номинаций: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативные индустрии.

На региональном уровне определят до пяти брендов-победителей. Кроме того, жюри выберет пять федеральных победителей конкурса, которые будут награждены высшим руководством страны на очном мероприятии форума. Также будут отмечены регионы с лучшими наборами мер поддержки брендов.

Бренды-победители смогут продвинуть свои товары на маркетплейсах в торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса.

В Псковской области реализуется комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание уделяется продвижению производимой продукции как внутри региона, так и на территории РФ. В частности, региональный инжиниринговый центр оказывает содействие в правовой охране и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также информационную и консультационную поддержку субъектам МСП по регистрации товаров, защищенных географическим указанием и наименованием места их происхождения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.