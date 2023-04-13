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Происшествия

Три человека пострадали в лобовом столкновении фуры и ВАЗа в Плюсском районе

Лобовое столкновение фуры «Вольво» и автомобиля ВАЗ-2110 произошло у деревни Заплюсье. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Они госпитализированы в медучреждение.

Фото с места происшествия


Водитель фуры не пострадал. 

Фото с места происшествия

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.     

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