Три человека пострадали в лобовом столкновении фуры и ВАЗа в Плюсском районе
Лобовое столкновение фуры «Вольво» и автомобиля ВАЗ-2110 произошло у деревни Заплюсье. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Они госпитализированы в медучреждение.
Водитель фуры не пострадал.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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