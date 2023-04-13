Три человека пострадали в лобовом столкновении фуры и ВАЗа в Плюсском районе

08:01, 13 апреля 2023, ПАИ

Лобовое столкновение фуры «Вольво» и автомобиля ВАЗ-2110 произошло у деревни Заплюсье. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Они госпитализированы в медучреждение.



Водитель фуры не пострадал.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.