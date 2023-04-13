Житель Порхова до смерти избил своего знакомого

11:32, 13 апреля 2023, ПАИ

Житель Порхова заключен под стражу за избиение своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что происшествие произошло 7 апреля в одной из квартир дома на улице Пушкина. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес лежащему на диване мужчине не менее 10 ударов кулаком.

11 апреля мужчина был задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ, а 12 апреля ему предъявили обвинение.

Порховский районный суд рассмотрел ходатайство межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области о заключении жителя Порхова под стражу.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 10 июня 2023 года включительно. Постановление суда в законную силу пока не вступило.