Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Порхова до смерти избил своего знакомого

Житель Порхова заключен под стражу за избиение своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что происшествие произошло 7 апреля в одной из квартир дома на улице Пушкина. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес лежащему на диване мужчине не менее 10 ударов кулаком. 

11 апреля мужчина был задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ, а 12 апреля ему предъявили обвинение.

Порховский районный суд рассмотрел ходатайство межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области о заключении жителя Порхова под стражу.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 10 июня 2023 года включительно. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

Псковские компании заплатят более 7 млн рублей за незаконную рубку леса
13 апреля 2023

Сухая трава загорелась у торфяного завода в Великих Луках
13 апреля 2023

Порховича приговорили к пяти годам колонии за смертельное ДТП
13 апреля 2023

Три человека пострадали в лобовом столкновении фуры и ВАЗа в Плюсском районе
12 апреля 2023

На 48-м году жизни умер писатель Эдуард Багиров

12 апреля 2023

Полиция проводит проверку по факту стрельбы по кошкам в Новоржеве
12 апреля 2023

В Новоржеве неизвестный стреляет по кошкам из пневматического оружия
12 апреля 2023

Три дела об убийствах в Псковской области рассмотрели на совещании в Петербурге

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...