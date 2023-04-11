Александр Голышев оценил идею введения в вузах курса об основах государственности

14:22, 13 апреля 2023, ПАИ

Заслуженный работник культуры РФ, экс-председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев дал свою оценку внедрению в российских вузах преподавания основ российской государственности.

По словам Голышева, курс «очень важный». «Необходимость совершенствования преподавания социогуманитарных дисциплин в школах и вузах страны назрела давно. Отрадно, что эта инициатива исходила от президента России, но странно, что не от профильных министерств», - отметил он.

Александр Голышев обратил внимание, что «общественная мысль страны уже накопила достаточный запас знаний об историко-культурологической сущности страны, уникальном пути формирования ее государственности».

«Однако эти знания не трансформировались в учебные программы и социальную практику. В то время как без них невозможно развитие личности и воспитание гражданина. Внедрение модуля «Основы российской государственности» в современные программы высшего образования в теоретическом плане – вооружат студентов знаниями об уникальности, отдельности и самобытности российской цивилизации, исторически сложившихся ее духовно-нравственных и духовных ценностях. В воспитательном плане – модуль направлен на осознание принадлежности к российскому обществу, что формирует духовно-нравственный и культурный фундамент личности и его гражданскую позицию», - добавил культуролог.

Александр Голышев подчеркнул, что представление народа о своей истории и судьбе «всегда играло важную роль, так как развитие национального самосознания неразрывно связано с осознанием общности интересов государства и общества».

«Сегодня российская государственность является ценностным ядром, которое должно восприниматься единой общепризнанной аксиомой и стать монолитной основой российского общества. Материалы этого модуля помогут многим студентам ощутить свою аутентичность, чувство гордости за страну и ответственность за ее судьбу», - уверен Александр Голышев.