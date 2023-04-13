В России закладчица прятала наркотики в кошке

13:57, 13 апреля 2023, ПАИ

Закладчица из Нижнего Тагила решила использовать свою кошку как переноску для наркотиков. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на телеграм-канал 112.

Женщина сделала вид, что гуляет со своей дочерью, тогда как на самом деле искала тайник с крупной партией наркотиков. Их она должна была поделить на мелкие партии и сделать закладки.

На окраине Нижнего Тагила закладчицу удалось задержать. Представители правоохранительных органов в розовом комбинезоне для грудничка совместно с кошкой обнаружили полимерные свертки с наркотическими веществами. Женщину арестовали.