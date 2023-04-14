Причину трагических событий на Украине назвал митрополит Тихон

10:29, 14 апреля 2023, ПАИ

Причину трагических событий на Украине назвал митрополит Тихон в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды».

«Причина нынешних трагических событий: поставленная Западом задача поэтапного переформатирования России в «Украину» против Китая, – заявил митрополит. – За последний тридцатилетний период мы были свидетелями, как Россия изо всех сил пыталась дружить с Западом. Часто это было унизительно. Часто в ущерб себе. Но если бы мы доверяли опыту нашей истории, то увидели бы, что равноправные политические отношения между «коллективным Западом» и Россией попросту невозможны. В лучшем случае – кратковременное «дружеское» использование России Западом в своих интересах. Слава Богу, сегодня мы в который раз в этом убедились. И, надеюсь, хотя бы какое-то время мы уже не опустимся до очередного самообмана».

«Но заставить Россию и Украину воевать друг с другом немыслимо! А ведь механику осуществления «немыслимого» мы видим своими глазами, – отметил митрополит. – Известный украинский политик Алексей Арестович еще в 2019 году заявил: «Наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией… Главной исторической задачей является вступление в НАТО, и никакие социальные и экономические жертвы не являются таковыми перед лицом этой задачи».

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