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Политика

Псковские депутаты обсудили применение ДЭГ на выборах

Вопросы, связанные с дистанционным электронным голосованием и работой депутата в избирательном округе, обсудили на очередном занятии учебного курса в городской Думе, которое состоялось 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

В Думе продолжается цикл занятий для депутатов и их помощников. На прошедшей встрече о работе в округе рассказал депутат городской Думы Григорий Стороненков.

По вопросу о дистанционном электронном голосовании с докладом выступила председатель территориальной избирательной комиссии города Пскова Анна Садовникова.

«Из личного опыта скажу, это очень современно, удобно, времени необходимо минимум. Опробовал данную технологию на выборах депутатов Псковской городской Думы 7 созыва в 2022 году», - прокомментировал преимущества дистанционного электронного голосования депутат городской Думы Иван Мешков.

Напомним, ДЭГ впервые применили в Пскове на выборах в  городскую Думу в сентябре 2022 года. Тогда явка составила почти 82 %.

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