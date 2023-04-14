В Пскове подсчитали индекс кулича

13:15, 14 апреля 2023, ПАИ

В этом году Пасха отмечается 16 апреля. В региональном отделении Банка России подсчитали, как изменилась стоимость пасхального кулича за прошедший год. Для расчета использовались данные Росстата за март 2022-2023 годов.

Для приготовления двух куличей весом по 500 г по рецепту из книги «О вкусной и здоровой пище» понадобится 100 г сливочного масла, 120 мл молока, 2 яйца, 120 г сахара, 80 г сухофруктов, 350 г муки, 11 г дрожжей и 5 г соли.

По сравнению с мартом прошлого года в регионе подорожали сухофрукты (на 9,9%) и молоко (на 9,7%). При этом снизились в годовом выражении цены на сахар (на 21,9%), сливочное масло (на 1,2%), муку (на 2,0%) и яйца (на 2,8%).

Расчеты показали, что за год стоимость ингредиентов для двух куличей общим весом 1 килограмм не изменилась и составила около 140 рублей.

В то же время инфляция, которую Росстат рассчитывает на основании более 560 товаров и услуг, в марте составила в целом по стране 3,5%, а в Псковской области – 3,9%. Ваша личная инфляция может отличаться от официальной, поскольку у каждого свой набор потребляемых товаров и услуг.