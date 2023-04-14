Два года колонии получил дезертир из Пскова
Два года колонии получил дезертир из Пскова. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Подсудимый без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств во время частичной мобилизации перестал приходить на службу, проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей.
Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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14 апреля 2023
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