Минюст включил Семёна Слепакова в реестр иноагентов
Минюст включил в список иноагентов исполнителя Семёна Слепакова, сообщается на официальном сайте министерства.
В формулировке указано, что Семён Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.
Также в список иноагентов добавили Фонд Карнеги за международный мир, издание «Агентство», интернет-издание «Полигон» и других персон.
Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов Максима Покровского.
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