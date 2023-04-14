Минюст включил Семёна Слепакова в реестр иноагентов

21:16, 14 апреля 2023, ПАИ

Минюст включил в список иноагентов исполнителя Семёна Слепакова, сообщается на официальном сайте министерства.

В формулировке указано, что Семён Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.

Также в список иноагентов добавили Фонд Карнеги за международный мир, издание «Агентство», интернет-издание «Полигон» и других персон.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов Максима Покровского.