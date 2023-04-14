Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для пострадавших при ЧС

00:15, 15 апреля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул гражданам РФ, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера, сообщает «Прайм».

Закон призван снизить долговую нагрузку граждан по ипотечным обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий.

Сейчас граждане РФ, взявшие ипотечный кредит, в некоторых случаях вправе обратиться за кредитными каникулами на срок до полугода. В этот период можно не вносить платежи или вносить их частично. Это возможно, например, при временной нетрудоспособности на срок более двух месяцев подряд, при снижении среднемесячного дохода более чем на 30 %, при получении инвалидности первой и второй групп, при потере работы и регистрации в качестве безработного.

Новый закон позволяет обратиться за ипотечными каникулами также заёмщикам, проживавшим в жилых помещениях в зоне ЧС и пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Для получения каникул заёмщик должен обратиться к кредитору в течение 60 дней с момента установления фактов нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера.

В настоящее время к ЧС природного характера относятся наводнения, пожары, снежные лавины, землетрясения, извержения вулканов и другие стихийные бедствия, а к ЧС техногенного характера — аварии и катастрофы на транспорте, на промышленных предприятиях, гидротехнических сооружениях, электростанциях, аварии с выбросом радиоактивных, химически или биологически опасных веществ и т. д.