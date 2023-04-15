Выставка «Магия лакового искусства» открылась в библиотеке Пскова

12:19, 15 апреля 2023, ПАИ

Выставка лауреата Всероссийской ярмарки декоративно-прикладного искусства «Ладья», художника-реставратора Ирины Немцевой «Магия лакового искусства» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

В двух стеклянных витринах в фойе библиотеки представлены филигранно расписанные Ириной деревянные скульптуры, яйца, шары, а также шкатулки и украшения из перламутра и металла. Ирина Немцева училась на реставратора, преподавала в художественной школе, но, по её словам, всегда хотела заниматься творчеством, которое бы ни от кого не зависело и выражало её собственные устремления.

На открытии выставки она также рассказала, что черпает вдохновение из произведений русских народных промыслов и очень многим обязана своей бабушке, которой посвящена одна из представленных в библиотеке работ — ангел с голубем в руках.

Демонстрируя собравшимся расписанные вручную перламутровые шкатулки, Ирина Немцева ещё раз подчеркнула, что её вдохновляет русская деревня и поэтому деревенский пейзаж или «русский Прованс» — это её любимые сюжеты для лаковой росписи. «Создавая украшения, она мастерски копирует произведения Эдгара Дега, Альфонса Мухи и Винсента Ван Гога», — рассказали в библиотеке.

Художник-реставратор, кроме того, раскрыла некоторые секреты своего мастерства, показала кисти и краски, которыми пользуется, объяснила, как подолгу трудится над росписью, чтобы добиться такой необыкновенной детализации и иллюзии фотографии, что даже её первая преподавательница пыталась подцепить ногтем белую каёмку выполненной Ириной росписи по дереву, не веря, что это ручная работа, а не приклеенная глянцевая картинка.

«Вот почему работы Ирины Немцевой выставляются в лучших галереях Москвы и Санкт-Петербурга, имеются в частных коллекциях во всём мире, пользуются особым спросом у сотрудников Центробанка РФ и настолько востребованы, что она каждую неделю отправляет их по почте в разные регионы России», — отметили в библиотеке.

Первые посетители выставки узнали, что в Ижевске уже сформировалось целое сообщество поклонников творчества псковской художницы, члены которого коллекционируют расписанные ею ёлочные шары и накопили в своих домашних экспозициях по несколько десятков её произведений, и что по субботам Ирина даёт мастер-классы для псковских сотрудников Центробанка.

На открытии своей выставки Ирина Немцева также дала мастер-класс по росписи деревянных яиц и показала всем желающим, как изобразить традиционный русский витой орнамент, который нравится ей больше всего и поэтому встречается в её творчестве очень часто.

Выставка «Магия лакового искусства» продлится в библиотеке на улице Конной до 1 мая.