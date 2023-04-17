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Общество

Опрос показал, сколько россиян не читают книги

Почти 60% россиян в последние три месяца читали книги, чаще всего это молодежь от 18 до 24 лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 57% россиян читали книги в поселение три месяца, в среднем - шесть книг, что на две книги больше, чем десять лет назад. Ничего не читали 40% граждан, 3% затруднились с ответом, пишет РИА Новости.

Чаще вовлечена в чтение молодежь - 87% среди 18-24-летних читали книги в течение последних трех месяцев против 49% среди 60-летних и старше.

Россияне с неполным средним или средним образованием читают больше (восемь книг за три месяца), чем люди с высшим образованием (пять книг).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 апреля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 

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