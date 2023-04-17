Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Более 5 млрд рублей налогов получил бюджет Псковской области с начала года

По итогам января-марта 2023 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 8,3 миллиарда рублей налогов, что на 1,9 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в федеральный бюджет перечислено 2,8 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет Псковской области – 5,5 миллиарда, сообщила на заседании общественного совета при УФНС по Псковской области председатель ведомства Анна Кутузова.

Она подчеркнула, что налоговыми органами Псковской области сохранена положительная динамика налоговых поступлений, а пополнение областного бюджета превысило прошлогодние показатели.

«Это хороший результат работы налоговых органов региона, тем более, что эти сборы напрямую влияют на улучшение экономического развития Псковской области, на повышение уровня жизни населения региона», - отметила Анна Кутузова, выступая на заседании Общественного совета.

Основным вопросом, который обсудили присутствующие, стало введение с 1 января 2023 года института Единого налогового счета (ЕНС).  Анна Кутузова обратила внимание, что 1 квартал – это переходный период. Период непростой, но необходимый для того, чтобы во время его действия решались все возникающие вопросы. Она особо подчеркнула, что уже во втором квартале новая система оплаты налоговых платежей начнёт работать в штатном режиме.

Полная информация о деятельности Общественного совета управления размещена на официальном сайте службы в разделе «Общественный совет при УФНС России».

Напомним, обратиться в Общественный совет с вопросом, заявлением, предложением можно с помощью электронного сервиса «Обратиться в Общественный совет УФНС России по региону».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 апреля 2023

Более 5 млрд рублей налогов получил бюджет Псковской области с начала года
17 апреля 2023

Псковичи могут выйти с предложениями на форум «Сильные идеи для нового времени»
14 апреля 2023

В Пскове подсчитали индекс кулича
13 апреля 2023

Новый выпуск программы «Бизнес-клуб» посвятили индустрии кондитерских услуг
12 апреля 2023

Псковская область представит свои лучшие бренды на всероссийском конкурсе
12 апреля 2023

Национальную гарантийную систему обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
12 апреля 2023

Появился видеопроект, разрушающий мифы об экономике России
11 апреля 2023

В Пскове подводят итоги конкурса «Экспортер года»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...