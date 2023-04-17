Более 5 млрд рублей налогов получил бюджет Псковской области с начала года

10:19, 17 апреля 2023, ПАИ

По итогам января-марта 2023 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 8,3 миллиарда рублей налогов, что на 1,9 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в федеральный бюджет перечислено 2,8 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет Псковской области – 5,5 миллиарда, сообщила на заседании общественного совета при УФНС по Псковской области председатель ведомства Анна Кутузова.

Она подчеркнула, что налоговыми органами Псковской области сохранена положительная динамика налоговых поступлений, а пополнение областного бюджета превысило прошлогодние показатели.

«Это хороший результат работы налоговых органов региона, тем более, что эти сборы напрямую влияют на улучшение экономического развития Псковской области, на повышение уровня жизни населения региона», - отметила Анна Кутузова, выступая на заседании Общественного совета.

Основным вопросом, который обсудили присутствующие, стало введение с 1 января 2023 года института Единого налогового счета (ЕНС). Анна Кутузова обратила внимание, что 1 квартал – это переходный период. Период непростой, но необходимый для того, чтобы во время его действия решались все возникающие вопросы. Она особо подчеркнула, что уже во втором квартале новая система оплаты налоговых платежей начнёт работать в штатном режиме.

Полная информация о деятельности Общественного совета управления размещена на официальном сайте службы в разделе «Общественный совет при УФНС России».

Напомним, обратиться в Общественный совет с вопросом, заявлением, предложением можно с помощью электронного сервиса «Обратиться в Общественный совет УФНС России по региону».