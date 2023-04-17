Женщина погибла при пожаре в Псковском районе

11:54, 17 апреля 2023, ПАИ

Жилой дом загорелся в деревне Дворец Псковского района в 20:00 15 апреля. Как сообщили ПАИ в управлении МЧС по региону, на месте происшествия обнаружена погибшей 41-летняя женщина.

По предположительным причинам, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Также жилой дом сгорел на улице Садовой в деревне Вязье Дедовичского района. Вызов поступил в 4:46 14 апреля. Предварительная причина - поджог.

На переулке Никуличева в Невеле в 11:17 загорелись два мусорных контейнера. Это произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Помимо этого, возгорание произошло в 15:40 из-за преломления солнечных лучей на кухне жилого дома на улице Гражданской в Пскове.

Ещё один пожар произошел в 17:07 в деревне Сорокино Печорского района. Из-за неосторожного обращения с огнём сгорела кровля хозпостройки. По этой же причине в 17:37 загорелось бесхозное строение в деревне Добручи Гдовского района.

Также пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Михайлова в Невеле в 20:59. Огнем повреждены кухня и санузел. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в холодильнике.

Помимо этого, возгорание произошло в жилом доме в деревне Зряковская Гора Псковского района. Вызов поступил в 17:00. Предположительно возгорание случилось из-за нарушения правил установки и эксплуатации печи.

Из-за неисправности отопительной печи на улице Северной в деревне Воронцово Островского района произошел пожар в бане. Это случилось в 20:10.