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Общество

Лучшего муниципального служащего выбирают в Псковской области

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

13 из 15 претендентов на звание «Лучший муниципальный служащий» вышли во второй этап ежегодного областного конкурса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Профессионализм участников оценила комиссия под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой. Псковское областное Собрание в жюри представляет руководитель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

На начальном соревновательном этапе конкурсанты выполнили письменное задание в одной из шести предложенных номинаций: экономика, финансы, градостроительство, социальное развитие, правовое обеспечение, а также организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления. Специалисты, успешно прошедшие первое испытание, получили второе конкурсное задание, которое представили членам комиссии уже в очном формате.

«Год от года конкурс становится интереснее, – поделился впечатлениями от общения с участниками профессионального состязания Алексей Севастьянов. – Мне лично очень симпатично, что среди конкурсантов много молодых людей с горящими глазами. Они чувствуют сегодняшний день и представляют свежий взгляд на муниципальное управление». 

Депутат напомнил, что по правилам конкурса участвовать в нём могут служащие со стажем работы в органах местного самоуправления от одного года.

Эксперты оценивали новизну и творческий подход в решении конкурсного задания, логичность, аргументированность и содержательность выступления, чёткость ответов на вопросы экспертов. На основе выставленных по этим критериям баллов конкурсная комиссия составила рейтинг участников в двух группах в зависимости от категории занимаемой должности муниципальной службы.

Имена победителей и конкурсантов, занявших вторые и третьи места, назовут 21 апреля в День муниципального работника.

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