Почти 3 млн рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

16:46, 17 апреля 2023, ПАИ

Около трех миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД.

По версии следствия, ряду жителей области, в том числе Пскова, Великих Лук, Острова, Дедовичей и Великолукского района, звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения списания накоплений, а также оказания медицинской помощи они смогли украсть денежные средства потерпевших. Кроме того, мошенникам удалось получить средства при осуществлении операций купли-продажи товаров через интернет-сайты и социальные сети.

Потерпевшие лишились в общей сложности около трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.