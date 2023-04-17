Традиционные весенние ярмарки пройдут в конце апреля в районах области

21:53, 17 апреля 2023, ПАИ

В районах Псковской области пройдут традиционные весенние ярмарки сельхозпродукции и товаров народного потребления.

22 апреля на площади Ленина в Великих Луках будет организована традиционная универсальная ярмарка «Весна-2023», сообщает администрация города Великие Луки.

В Палкинском районе ярмарка пройдёт 27 апреля, уточняет газета «Льновод».

В Пыталовском районе ярмарка состоит 28 апреля. «Весенняя сельскохозяйственная торговля на свежем воздухе пройдёт 28 апреля на территории вещевой ярмарки по адресу Пыталово, ул. Белорусская, 5а. Работа ярмарки начнётся с 8 часов утра», — сообщает газета «Наша жизнь».

Гдовский район приглашает жителей посетить районную продовольственную ярмарку-продажу сельхозпродукции и товаров народного потребления 29 апреля.

В Плюсском районе аналогичная ярмарка пройдёт 30 апреля на рыночной площади посёлка Плюсса, отмечает газета «Плюсский край».

Отметим, что в подобных ярмарках принимают участие сельхозпроизводители всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, рыбоперерабатывающие и рыбодобывающие организации, цветоводы-любители, садоводы, пчеловоды, представители народных промыслов, предприятия района.