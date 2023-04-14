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Политика

Минфин России: Инициатива декларирования наличных средств не отвечает интересам граждан

Правительство РФ не обсуждает и не рассматривает декларирование наличных свыше 1 млн рублей, это не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, сообщили в пресс-службе Минфина.

«Предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления не обсуждается и не прорабатывается в правительстве. Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения. Министерство финансов не поддерживает данную инициативу», — отметили в ведомстве.

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