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Происшествия

Жители Псковской области отдали мошенникам 200 тысяч рублей

Жители Пскова, Великих Лук, Дедовичей, Псковского района отдали мошенникам 200 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, ряд жителей региона из-за действий нечистых на руку лиц безуспешно пытались осуществить операции купли-продажи различных товаров на интернет-сайтах. Другим гражданам звонили мнимые банковские служащие и под предлогами предотвращения несанкционированного списания денег с их счета или оформления на них кредита предложили собеседникам перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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