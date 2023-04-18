Жители Псковской области отдали мошенникам 200 тысяч рублей

11:56, 18 апреля 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук, Дедовичей, Псковского района отдали мошенникам 200 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, ряд жителей региона из-за действий нечистых на руку лиц безуспешно пытались осуществить операции купли-продажи различных товаров на интернет-сайтах. Другим гражданам звонили мнимые банковские служащие и под предлогами предотвращения несанкционированного списания денег с их счета или оформления на них кредита предложили собеседникам перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.