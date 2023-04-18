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Общество

Экскурсию для детей на фабрику «Славянка» организовали псковские профсоюзы

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с сотрудниками и воспитанниками одного из дошкольных учреждений Пскова посетил швейную фабрику «Славянка», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Для детей организовали экскурсию по фабричным цехам, им удалось увидеть полный производственный цикл изготовления одежды, получить новые знания и впечатления.

Игорь Иванов сообщил, что на фабрике «Славянка» стопроцентное профсоюзное членство, официальная зарплата, действует коллективный договор и серьёзный набор социальных гарантий. Кроме того, на предприятии есть библиотека, столовая и общежитие для работников.

«Главное, конечно, люди - профессионалы, любящие своё дело. Отдельная благодарность генеральному директору предприятия Елене Александровне Косенковой, человеку с большим сердцем и широчайшей душой, и я горжусь тем, что имею честь работать с таким высококлассным профессионалом и замечательной женщиной», - сказал Игорь Иванов.

В пресс-службе облсовпрофа сообщили, что швейная фабрика «Славянка» работает с 1945 года, является крупнейшим и стабильно работающим предприятием швейной промышленности России по производству мужских и детских костюмов. Мощность производственных объемов и качество продукции обеспечивают около 1 000 сотрудников. 

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