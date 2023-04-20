Реставраторы из Донбасса получают опыт в Пскове

00:34, 20 апреля 2023, ПАИ

В этом году в Международном слёте молодых реставраторов «Наследники мастеров» принимают участие реставраторы из присоединённых территорий, рассказала проректор по учебно-методической и научной работе Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» Антонина Голубева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В этом году наша школа не менее значима, потому что в ней участвуют ребята с присоединённых территорий. Мы поддерживаем этих ребят, потому что им дальше строить и развивать Донбасс. И где, как не на псковских объектах, они могут получить опыт и практические знания», — сказала Антонина Голубева.

Как отметила проректор, особенность школы заключается в том, что приглашены художники, которые занимаются монументальной живописью, и архитекторы, которые в целом занимаются объектом.