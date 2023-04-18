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Общество

Работа искусственного интеллекта победила в конкурсе фотографии

Работа искусственного интеллекта, представленная фотографом Борисом Эльдагсеном

Немецкий фотограф Борис Эльдагсен отказался от престижной премии Sony World Photography Awards, а всё из-за того, что предполагаемая работа творца была создана «рукой» машинного интеллекта. Об этом сообщает корреспондент «Российской газеты». 

По словам фотографа, он хотел проверить, готовы ли конкурсы фотографий к появлению на них работ ИИ, и выставил снимок в номинации «Креатив».

«Не готовы», — подвёл итоги своего эксперимента победитель.

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