Работа искусственного интеллекта победила в конкурсе фотографии

23:47, 18 апреля 2023, ПАИ

Немецкий фотограф Борис Эльдагсен отказался от престижной премии Sony World Photography Awards, а всё из-за того, что предполагаемая работа творца была создана «рукой» машинного интеллекта. Об этом сообщает корреспондент «Российской газеты».

По словам фотографа, он хотел проверить, готовы ли конкурсы фотографий к появлению на них работ ИИ, и выставил снимок в номинации «Креатив».

«Не готовы», — подвёл итоги своего эксперимента победитель.