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Общество

Минтранс призвали уточнить порядок действий с детьми-безбилетниками

Депутаты ГД попросили министерство транспорта разработать и направить в регионы единый порядок действий при обнаружении в автобусе несовершеннолетних безбилетников, пишут «Известия». 
 
Федеральный закон, запрещающий высаживать из автобуса, трамвая или троллейбуса детей до 16 лет за безбилетный проезд, принят в 2021 году, однако в регионах все еще нет единого понимания, как действовать в таких ситуация, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. 
 
Сейчас, обнаружив ребенка-безбилетника, водители и кондукторы должны сами решить, как определить его возраст при отсутствии документов, а также что делать с ним дальше: довозить бесплатно до нужной ему остановки и высаживать или везти до конечной остановки и передавать сотрудникам полиции, чтобы они вернули его родителям. Детей зачастую вообще не пускают в автобус при посадке, оставляя стоять на морозе либо идти пешком, добавила депутат. 
 
«Поступающие ко мне обращения граждан и руководителей транспортных организаций, занимающихся перевозкой пассажиров, свидетельствуют о том, что требуется установить единый для всех и распространяющийся на всю территорию страны порядка действий должностных лиц транспортных компаний», — указала Буцкая.  
 
В ведомстве при этом заявили, что деятельность общественного транспорта в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении отнесены к полномочиям регионов и муниципалитетов.
 

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