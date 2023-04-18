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Экономика

Бизнес-ланч в кафе Пскова должен подорожать вдвое, заявил эксперт

Бизнес-ланч в кафе Пскова должен подорожать вдвое, чтобы сотрудники общепита получали хорошую зарплату, заявил сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Николай Солпековский на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Чтобы платить хорошо, нужно платить в ресторанах не 300 рублей за обед, а 600. Сколько лет в Пскове бизнес-ланч стоит 300 рублей, а продукты дорожают», - отметил спикер.

«Есть у меня группа туристов - 40 человек. Я даю ресторан, где бизнес-ланч стоит 300 рублей. Говорю, что приведу группу в 40 человек, и мне отвечают, что такое же меню будет стоит 450 рублей. Почему?» - уточнил директор турфирмы «Атмосфера путешествий» Егор Лебедев.

«Потому что количество сотрудников, которое обслуживает группу, другое, персонала требуется больше», - пояснил управляющий «Изборск-Парк», «Печоры-Парк», «Остров-Парк» Дмитрий Блицын.

Шеф-повар кафе «Несвятые святые» Инга Дзешкевич подтвердила, что псковские и не только псковские турфирмы не понимают ситуацию с ценообразованием. «Туристические фирмы просто не понимают. Рестораны - это же не только еда, нужно и скатерти погладить, постирать, порошок купить и т. д. У меня три месяца была война с турфирмами, потому что за 300-400 рублей я кормить не буду», - рассказала она.

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