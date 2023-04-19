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Весенняя посевная кампания стартовала в Псковской области

Весенняя посевная кампания стартовала в Псковском и Пыталовском районах Псковской области. До конца недели сев сельхозкультур начнется и в других муниципалитетах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на председателя областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова. 

В этом году по всем категориям хозяйств планируется засеять более 210 га земель. Яровой сев составит почти 50 тысяч га. Из них яровые зерновые и зернобобовые культуры займут 18 тысяч га, рапс — 5,6 тысячи га, картофель — 7,4 тысячи га. Овощей открытого грунта планируется высадить на площади около 2 тысяч га.

Кроме того, под урожай 2023 года посеяно 32 тысячи га озимых зерновых культур и более 12 тысяч га озимого рапса. Посев произведен сортовыми и кондиционными семенами.

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