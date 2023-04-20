Национальный день донора крови отмечают в России

07:01, 20 апреля 2023, ПАИ

20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора крови, пишет calend.ru.

Этот день посвящён людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни незнакомых людей, и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, а также обследуют сдаваемые препараты.

20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

В память об этом событии, первом переливании крови, 20 февраля 2007 года был учрежден День донора. Решение было принято на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ.