Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке обсудят в эфире «Копилки»

10:41, 16 ноября 2026, ПАИ

Программа «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет в эфир сегодня, 16 ноября, в 12:30. С последними новостями из мира финансовой грамотности слушателей и зрителей познакомят постоянный гость, эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов и ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Андрей Фёдоров.

В частности, речь пойдёт о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке. За девять месяцев выявлено 4,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности – это на 23 % меньше, чем годом ранее.

Особое внимание уделяется схемам мошенников в интернете, псевдоинвестиционным проектам и новым моделям вовлечения через сетевой маркетинг. Также обсуждаются риски при онлайн-распродажах: как не попасть на фишинговые сайты и сохранить свои деньги. Эксперт делится советами по финансовой безопасности и планированию расходов.