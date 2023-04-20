Власти планируют продать помещение в доме Софьи Перовской в Пскове

15:47, 20 апреля 2023, ПАИ

Вопрос об утверждении условий приватизации муниципального имущества во втором квартале 2023 года рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы на заседании, которое прошло 20 апреля под председательством Григория Стороненкова. Об этом ПАИ сообщили в прес-службе Думы.



В перечень муниципального имущества, планируемого к продаже на аукционе, вошло три помещения, расположенных по адресам: улица Луговая, 1-б, улица Николая Васильева, 77-а и улица Шелгунова, 7. В числе объектов нежилого фонда, планируемых к продаже, - помещение в доме № 42 по улице Советской, который является объектом культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жила революционерка Софья Перовская».



На заседании речь также шла о даче согласия на принятие комитетом по управлению муниципальным имуществом решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО «Расчетный центр города Пскова». В частности, говорилось о распределении чистой прибыли этой организации, которая по итогам 2022 года составила порядка 650 тысяч рублей, и об избрании ревизора Расчетного центра.