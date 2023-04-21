Форум «Единой России» открылся в Пскове
Форум секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» открылся в Пскове. Мероприятие проходит в Большом концертном зале областной филармонии, передает корреспондент ПАИ.
И началось оно с того, что участники форума почтили минутой молчания память павших в ходе СВО героев.
В программу мероприятия вошли выступления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя областного Собрания Александра Котова, председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко, а также команд выборных районов.
Кроме того, состоится награждение членов партии.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 апреля 2023
Это знаковое событие в год выборов - Александр Котов о встрече губернатора с президентом