Псковский врач: Солярий – враг для кожи

17:44, 21 апреля 2023, ПАИ

Об опасности возникновения меланомы из-за воздействия солярия и солнечных лучей предупредила главный врач кожно-венерологического диспансера области Наталья Майорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«К нам обращается население, и мы выявляем меланому. Если смотреть на статистику, то на сегодняшний день по Псковской области меланома появляется в основном у женщин от 30 до 45 лет и у мужчин более старшего возраста», – сказала Наталья Майорова. По ее словам, это связано с воздействием на кожу солярия и солнечных лучей.

«Солярий – враг для кожи. Конечно, все девушки хотят быть красивыми, загорелыми, но если есть предрасположенность, то эта фототравматизация образований может привести к злокачественности», – продолжила гость медиацентра.

Также эксперт подчеркнула, что бородавки и родинки – разные вещи. «Вначале с бородавкой можно прийти к дерматологу. Если мы видим признаки злокачественных образований, то тогда направляем к онкологу», – рассказала Наталья Майорова.

После 2021 года, как отметила Наталья Майорова, стало увеличиваться количество дерматита кистей. Причина – использование дезинфицирующих средств. «Люди сжигали кожу, и она начала реагировать на все – вплоть до мыльных растворов», – объяснила главврач.