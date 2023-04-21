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Общество

В рамках всероссийского субботника псковичи приведут в порядок 45 территорий

Псковская область присоединилась к мероприятиям всероссийского субботника в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В некоторых муниципалитетах уборка общественных территорий уже началась. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сегодня, 21 апреля, жители поселка Бежаницы приводят в порядок парк Усадище и сквер Десантников. В Идрице от мусора и прошлогодних листьев очищают площадь Знамени Победы и городской пляж. Сразу четыре общественные территории убирают в Острове — к концу дня здесь преобразятся городские улицы, скверы и парки.

Основные мероприятия запланированы на 22 апреля. Так, в Пскове в рамках субботника планируется очистить набережную реки Великой в районе Овсище, в Великих Луках — общественные территории на проспекте Гагарина, улице Дьяконова, площади Ленина и на острове Дятлинка. Наибольшее число площадок для благоустройства предложено в Великолукском районе. Здесь будут приведены в порядок парк в деревне Поречье и несколько общественных территорий в поселках Дубрава-1 и Переслегино.

Всего в Псковской области планируется очистить 45 территорий. В мероприятиях примут участие работники муниципальных предприятий и организаций, школьники, студенты и жители региона. В некоторых районах субботники будут сопровождаться культурно-массовыми мероприятиями.

На субботнике во всех муниципалитетах участников дополнительно проинформируют об онлайн-голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». 

Решение о проведении всероссийского субботника приняло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Мероприятие организовано в рамках регионального проекта ФКГС нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель — улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах.

Традиционная весенняя уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений позволит жителям принять участие в благоустройстве своего региона и стать частью позитивных изменений в родном районе и в России в целом.

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