Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области

13:45, 21 апреля 2023, ПАИ

В предстоящие выходные на большей части Псковской области прогнозируется пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. Этому будет способствовать сухая и ветреная погода. Такие условия повышают риск возникновения ландшафтных и лесных пожаров. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

За минувшие сутки обнаружено и потушено четыре пожара в лесах Великолукского, Порховского, Куньинского и Усвятского районов. Кроме того, ликвидировано 10 угроз перехода ландшафтных пожаров на земли лесного фонда.

Жителей Псковской области просят соблюдать правила пожарной безопасности, о факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8 (800) 100-14-84 и 8 (800) 100-94-00.