Масштабный форум местного самоуправления проходит в Пскове

14:29, 21 апреля 2023, ПАИ

Масштабный форум местного самоуправления Псковской области проходит в СРП «Простория» в Пскове сегодня, 21 апреля, сообщает корреспондент ПАИ.

Сам форум приурочен ко Дню МСУ. Представлено сразу несколько площадок, в том числе с гербами знатных родов Псковского края и основная площадка, на которой планируются выступления основных спикеров и награждение участников за развитие местного самоуправления в регионе.

Представлен стенд Туристского информационного центра Псковской области, работает фотозона. Самобытный колорит мероприятию придаёт экспозиция народных костюмов Псковской области, подготовленная центром народого творчества.

Помимо этого, на большом экране в главном холле транслируются видеоролики, подготовленные телеканалом «Первый Псковский», об инициативных, трудолюбивых и неравнодушных людях из районов Псковской области.