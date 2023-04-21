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Политика

Масштабный форум местного самоуправления проходит в Пскове

Масштабный форум местного самоуправления Псковской области проходит в СРП «Простория» в Пскове сегодня, 21 апреля, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: корреспондент ПАИ

Сам форум приурочен ко Дню МСУ. Представлено сразу несколько площадок, в том числе с гербами знатных родов Псковского края и основная площадка, на которой планируются выступления основных спикеров и награждение участников за развитие местного самоуправления в регионе.

Представлен стенд Туристского информационного центра Псковской области, работает фотозона. Самобытный колорит мероприятию придаёт экспозиция народных костюмов Псковской области, подготовленная центром народого творчества.

Помимо этого, на большом экране в главном холле транслируются видеоролики, подготовленные телеканалом «Первый Псковский», об инициативных, трудолюбивых и неравнодушных людях из районов Псковской области.

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