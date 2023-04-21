Судьи из Ставропольского края рекомендованы на должности в Псковской области

18:16, 21 апреля 2023, ПАИ

Два судьи из Ставропольского края рекомендованы на должности в Псковской области. Это обсуждалось на очередном заседании квалификационной коллегии судей региона, сообщается в группе пресс-службы судов области в соцсети «ВКонтакте».

Квалификационная коллегия судей региона удовлетворила заявления Валентины Сиротенко о прекращении полномочий судьи Порховского районного суда 28 апреля и Ольги Виноградовой о прекращении полномочий судьи Печорского районного суда 15 мая.

На должность председателя Островского городского суда на шестилетний срок полномочий рекомендован Дамитрий Иванов, на должности судей Псковского областного суда рекомендованы Наталья Крипайтис, которая является судьёй Великолукского районного суда, и Кирилл Валиков, судья Советского районного суда Ставропольского края.

На должность судьи Себежского районного суда рекомендован Михаил Чубаркин. На данный момент он мировой судья судебного участка № 8 города Пятигорска Ставропольского края.

На должность мирового судьи судебного участка № 13 в границах административно-территориального образования «Печорский район» на неограниченный срок полномочий рекомендован Дмитрий Сиваев, на должность мирового судьи судебного участка № 14 Пустошкинского района — Тамара Финаженок, мирового судьи судебного участка № 16 Пушкиногорского района на трёхлетний срок полномочий — Полина Касьяненко, помощник судьи Псковского областного суда, на должность мирового судьи судебного участка № 30 в Пскове на неограниченный срок полномочий — Сергей Пивоваров.