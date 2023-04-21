Псковских единороссов наградили за поддержку военных в зоне СВО

18:10, 21 апреля 2023, ПАИ

Псковских единороссов отметили за поддержку военных в зоне СВО. Награждение состоялось на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передаёт корреспондент ПАИ.

«За поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих – участников СВО РФ и нуждающихся в помощи людей» благодарности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева удостоены Полад Исмаилов, Алексей Минаев, Сергей Глазков и Денис Иванов.

Благодарности секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака вручены Григорию Стороненкову, Наталье Никифоровой, Светлане Егоровой, Илье Васильеву, Александру Зудину, Николаю Сучкову и Владимиру Семко.

За активную поддержку и обеспечение работы гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запопрожской областях награждён Корюн Аветян.

Награды вручил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.