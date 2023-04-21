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Общество

Единая команда: в Пскове наградили лучших муниципальных служащих

Местное самоуправление в Псковской области переживает ренессанс. Объёмы поддержки муниципалитетов растут, как из регионального, так и из федерального бюджета. Но важно другое. Сотни, тысячи людей с каждым годом становятся участниками местного самоуправления. Они придумывают, воплощают, трудятся на благо родного региона. В праздник Дня местного самоуправления лучших муниципальных служащих наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В их числе были и псковичи. 

Глава региона поздравил сотрудников ОМСУ с профессиональным праздником и поблагодарил их за непростую ежедневную работу. Он отметил, что праздник объединяет не только глав муниципалитетов, депутатов, муниципальных служащих и ветеранов, но и всех неравнодушных людей, которые делают жизнь в городах и посёлках комфортнее и лучше.   

За последние годы, по словам главы региона, число активных жителей кратно увеличилось. В качества примера он привёл число территориальных общественных самоуправлений: пять лет назад в Пскове было лишь одно ТОС, сейчас их более пятисот. Они активно привлекают средства из муниципалитета. Только в этом году из областного бюджета на реализацию проектов предусмотрено 50 млн рублей. 

«Не менее важно то, что ТОС становятся настоящими хозяйственникам на своих территориях, — сказал Михаил Ведерников. — Они помогают органам местного самоуправления определить приоритетные проекты, принимают участие в благоустройстве территории, а порой и стимулируют муниципалитеты в такой работе. Это хорошая тенденция, и я благодарю наших тосовцев за активность и неравнодушие». 

Отдельно глава региона отметил труд работников местного самоуправления и муниципальных депутатов. «Почти все объекты строительства, благоустройства, реконструкции выбираются на основе обращений жителей районов и депутатов, — сказал Михаил Ведерников. — Нашими общими усилиями в прошлом году мы вышли на рекордный показатель в части реализации нацпроектов —  99,03 %. Это третье место по Северо-Западу, высокий результат».  

Он обратил внимание на то, что работа команды региона была отмечена президентом России. Это, по его словам, не только высокая оценка, но и дополнительная ответственность. 

Награды из рук губернатора получили 17 муниципальных служащих региона, среди них — первый заместитель главы Пскова Ирина Иванова: она удостоена почётной грамоты губернатора за высокий профессионализм, большой личный вклад в повышение эффективности деятельности органов публичной власти в Псковской области.

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