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Политика

Андрей Турчак: Ополченцев Донбасса наделят официальным статусом ветеранов боевых действий

Фото: сайт er.ru

Госдума приняла несколько законов, которые совершенствуют действующие механизмы и устанавливают справедливое право на получение льгот для бойцов и членов их семей.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», статус ветеранов боевых действий получат ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года. Этот законопроект рабочей группы по вопросам СВО принят Госдумой единогласно и в ближайшее время будет рассмотрен Совфедом. После подписания президентом и вступления в силу эти люди и их семьи получат все права и льготы, соответствующие новому статусу.

«Речь идёт о защитниках Донбасса, служивших тогда в вооружённых силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавших участие в боях с украинской армией. Их вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой и Луганской народных республик был и остаётся бесспорным. Но до сих пор они были с правовой точки зрения в «серой» зоне. Отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную господдержку», — отметил один из авторов документа, глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Норма касается и бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, в том числе бойцов ЧВК. Они также смогут получать ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, проезде на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Ещё один принятый на этой неделе закон касается права на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков или совершеннолетних детей, а также права на кредитные каникулы для всех созаёмщиков бойца СВО.

«Действующий закон был составлен так, что при наличии созаёмщиков-родителей (усыновителей) долг не списывался в полном объёме, а ложился на их плечи. Наши изменения в закон решают эту проблему: кредит погибшего в СВО военнослужащего (включая добровольцев и мобилизованных) в подобной ситуации будет обнуляться», — отметил Андрей Турчак.

Помимо этого, принят и уже подписан президентом пакет законов, инициированных рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Теперь если в течение шести месяцев нет сведений о местонахождении бойца, то он в судебном порядке будет признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащего смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица.  

«Теперь семьям участников СВО не придётся ждать годами в подвешенном состоянии — признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через три месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим», — сказал Андрей Турчак.

Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничных территориях: кроме бойцов это сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие там служебные задачи, мирные жители.

Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Помимо этого, в первом чтении принят законопроект рабочей группы по вопросам СВО о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Также рабочая группа внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, которые запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, если их срок истёк во время прохождения службы. Эта норма гарантирует бойцам сохранение за ними рабочих мест. Аналогичные изменения предложены и в законе о системе государственной службы. Помимо этого, рабочая группа внесла в федеральный парламент законопроект о сохранении у семьи бывшего сотрудника ОВД – участника СВО права на жилищную выплату в случае его гибели.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

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