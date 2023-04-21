Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Опочецком районе

10:51, 22 апреля 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, установили сотрудники полиции в ходе проводимых мероприятий в Опочецком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 19 апреля около трёх часов на автотрассе Санкт-Петербург-Невель Опочецкого района стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2115. Выяснилось, что машиной управлял 42-летний житель Опочецкого района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.