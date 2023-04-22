Универсальная ярмарка «Весна-2023» проходит в Великих Луках

16:42, 22 апреля 2023, ПАИ

Универсальная торговая ярмарка «Весна-2023» проходит сегодня в Великих Луках. Такие ярмарки традиционно проходят дважды в год и являются значимым и популярным мероприятием в городе, сообщили в районной администрации.

Традиционно на мероприятии со словами приветствия выступили представители власти города и района. Так, первый заместитель главы города Светлана Степанова в ходе выступления отметила, что в этом году на участие в весенней ярмарке подали заявки более 250 различных представителей производственных предприятий, организаций перерабатывающей промышленности и общественного питания, малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Причём среди участников были не только великолучане, но и гости города из разных областей и соседних государств.

«Несмотря на западные санкции, непростые условия, в которых сегодня живёт наша страна, экономика города Великие Луки продолжает развиваться, о чём красноречиво свидетельствуют данные статистики: только за январь-февраль 2023 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в нашем городе превысил 15 миллиардов рублей. В этом результате есть весомый вклад наших производителей. Благодарю их за продуктивную работу и стремление к развитию», — сказала Светлана Викторовна и пожелала каждому участнику ярмарки получить от мероприятия максимум пользы.

Исполняющий обязанности заместителя главы городской администрации Сергей Бурачёнок добавил, что такие широкомасштабные ярмарки, как эта, являются хорошим инструментом повышения темпов развития и продвижения продукции различных предприятий бизнеса и индивидуального предпринимательства, а также сельскохозяйственных производств.

«Такой формат торговли идеально подходит для компаний и частных лиц, которые хотят ознакомить с ассортиментом производимых товаров большое число покупателей, изучить спрос на новые виды продукции, расширить рынок сбыта и тем самым увеличить товарооборот. Полезны и любимы ярмарки и нашими жителями, а также гостями Великих Лук за многообразие представленных товаров, часть которых является уникальной, за возможность в одном месте приобрести разнообразную продукцию высокого качества и найти свою приемлемую цену», — сказал Сергей Викторович и добавил, что великолукская ярмарка — это всегда праздник, который оставляет после себя положительные радостные эмоции.

В этом году для жителей и гостей Великих Лук выступил заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь — народный ансамбль песни и танца «Яблонька». Кроме того, в ходе ярмарки состоялось награждение предпринимателей памятными дипломами за активное участие в ярмарке, а также за высокий уровень обслуживания и обеспечения населения города продукцией сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.