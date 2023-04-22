Из чего состоит страховая пенсия по старости, объяснила Елена Бибикова

19:08, 22 апреля 2023, ПАИ

Из чего состоит страховая пенсия по старости, объяснила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

Страховая пенсия состоит из двух частей: страховой части и фиксированной выплаты, устанавливаемой для всех пенсионеров независимо от стажа и зарплаты в едином размере. С 1 января 2023 года – это 7567, 33 рублей.

И только гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы размер фиксированной выплаты удваивается.

Что касается страховой части - она рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера и зависит от продолжительности стажа и заработной платы до 2002 года, а также суммы страховых взносов, уплаченных за конкретного человека работодателем; либо взносов, самостоятельно уплаченных индивидуальным предпринимателем либо самозанятым.

«Кроме того, размеры пенсий могут быть повышены в связи с наличием иждивенцев, в связи с длительным стажем работы в сельской местности и в некоторых других случаях», - отмечается в сообщении.