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Общество

«Вахта памяти 2023» стартовала в Невельском районе

«Вахта памяти 2023» стартовала в деревне Бегуново Невельского района сегодня, 23 апреля. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

В мероприятии приняли участие поисковики, представители волонтерских и общественных организаций.

С приветственным словом выступили глава Невельского района Олег Майоров, представитель сводного поискового отряда Пермского края Алексей Котельников и руководитель поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц.

В настоящее время поисковики уже начали свою работу. Они уверены, что, как и весной прошлого года, и они смогут не только найти бойцов, но и узнать их имена.

Отметим, что цель «Вахты памяти» — проведение экспедиций по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Организатором экспедиции выступает Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением ООД «Поисковое движение России» при поддержке правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Ранее сообщалось, что в Невельском районе ведутся работы по подъему сбитого бомбардировщика. 

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23 апреля 2023

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