В Невельском районе ведутся работы по подъему сбитого бомбардировщика

12:26, 10 апреля 2023, ПАИ

В Невельском районе ведутся работы по подъему из болота фрагментов советского самолета Пе-2. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В экспедиции участвуют представители Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» и регионального отделения общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Поисковики уже начали доставать фрагменты бомбардировщика. Напомним, самолет был подбит и потерпел крушение во время воздушного боя 18 января 1943 года вблизи деревни Сеньково Невельского района.

Подъем фрагментов самолета стал возможным благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). В прошлом году проект «Нам доверена память» руководителя поисковой организации «След «Пантеры» Анны Шуняевой стал победителем грантового конкурса Международного патриотического форума «Мы помним».

Это не первый выход поисковиков в этом сезоне. Зимой отряды трудились над подъемом останков бойцов Красной Армии в Себежском районе.

Впереди одно из самых масштабных и значимых мероприятий сезона — международная акция «Вахта Памяти». Она стартует в Себежском районе 25 апреля. Поиск солдат на местах боев в Великую Отечественную войну будут вести более 250 человек из Псковской области, других регионов России и Республики Беларусь.

В прошлом году «След «Пантеры» провел две международные экспедиции, в рамках которых захоронено 388 бойцов и командиров Красной Армии.