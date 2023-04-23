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Божественная литургия в честь Антипасхи прошла в Псково-Печерском монастыре

Божественная литургия в честь Антипасхи прошла в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 23 апреля, ее возглавил и. о. наместника иеромонах Иларион (Карандеев). Об этом сообщается в телеграм-канале обители.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Псково-Печерского монастыря/Артемий Бондарев

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи, пишет портал calend.ru.

С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

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