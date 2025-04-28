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Общество

Опубликована программа мероприятий в честь дня Знамени Победы в Себежском районе

29 апреля в посёлке Идрица Себежского района начнутся торжественные мероприятия ко дню Знамени Победы, напомнил официальный телеграм-канал Псковской области.

Мемориал в честь Знамени Победы в Идрице. Фото: ПАИ

Жители Псковской области и гости региона узнают историю Знамени Победы, увидят выставку военной техники, станут участниками патриотических мероприятий и послушают выступления артистов.

Что и на каких площадках будет проходить:

29 апреля

13:00 – встреча участников автопробега у монумента «Знамя Победы»;

13:15 – митинг и церемония возложения цветов у монумента «Знамя Победы».

Остальные мероприятия будут проходить в посёлке Идрица на площади Знамени Победы.

В 12:00 начнётся работа выставки трофейной техники, интерактивных площадок;

14:15 – начало концертной программы. Выступление творческого коллектива из Себежа;

15:00 – выступление участников форума «На том стоим»;

15:10 – 15:30 – выступление кадетов и военно-белорусского оркестра;

15:30 – 17:00 – выступление белорусского творческого коллектива народной студии эстрадного мастерства «Тандем» от Полоцкого районного центра культуры;

17:00 – 18:00 – выступление эстрадно-джазового оркестра Псковской области.

30 апреля

С 12:00 до 16:00 продолжится выставка трофейной техники, интерактивных площадок на площади Знамени Победы в Идрице;

С 12:00 до 16:00 там же пройдёт концертная программа творческих коллективов Себежского муниципалитета.

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