28 апреля будет выходным днём на нескольких объектах Псковского музея-заповедника

10:24, 28 апреля 2025, ПАИ

28 апреля будет выходным днём на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В частности, сегодня закрыты:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– главное здание Псковского музея-заповедника;

– картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.



Но в этот день можно посетить: ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы мелётовской стенописи»; Двор Постникова, где открыты тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков»; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.